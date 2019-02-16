ضبط راكب تركي في مطار القاهرة لمحاولته تهريب كوكايين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بالإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين. واشتبه رجال الجمارك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة شركة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي في راكب تركي قادم ترانزيت من البرازيل- ألمانيا- دبي- القاهرة، وبتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية، تبين وجود 10 لفافات مغلفة بألواح من معدن الرصاص بداخلها 11.750 كيلو جرام من مخدر الكوكايين أسفل الملابس. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة.​

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