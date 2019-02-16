غدًا.. يوم علمي عن استخدام "المضادات الحيوية" بمعهد ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

يقيم معهد ناصر للبحوث والعلاج، غدًا الأحد، اليوم العلمي الثالث لقسم الصيدلة الإكلينيكية تحت عنوان "الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية إنقاذ حياة".

يُقام اليوم العلمي تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور أحمد محي مساعد الوزير للطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

من جانبه، صرح الدكتور هاني راشد مدير عام معهد ناصر، أن المعهد يحرص على تواجد الخبراء للاستفادة ورفع كفاءة فريق العمل، حيث إن الهدف من اليوم التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

وأشار إلى أن مقاومة المضادات الحيوية بسبب الارتفاع في استهلاك يشكل تهديدا صحيا عالميا، وأن ارتفاع المقاومة للمضادات الحيوية يمثل أزمة صحية عالمية ومقاومة المضادات الحيوية تحد من قدرتنا على علاج الأمراض المعدية وأن التخلص من الاستخدام المفرط يجب أن يشكل الخطوة الأولى يأتي ذلك عن طريق التعليم المستمر والتدريب عن سوء استخدام المضادات الحيوية، وكذلك بوجود خطة توعوية شاملة ومستمرة لموضوع ترشيد استخدام المضادات الحيوية.