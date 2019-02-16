حصار عدد من الأشخاص تحت أنقاض مبنى منهار في جامعة سانت بطرسبرج

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب أ)

انهار مبنى تابع لجامعة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية جزئيا اليوم السبت.

وقالت قوات الحماية المدنية بميناء بحر البلطيق، إنه ربما يكون هناك العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض، وفقا لوكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وأضاف التقرير، أن المبنى المكون من عدة طوابق انهار عصر اليوم لأسباب لا تزال غير واضحة حتى الآن. وأنه تم نقل 60 شخصا على الأقل إلى مكان آمن.

ووفقا لتقارير إعلامية، كان يخضع المبنى لأعمال ترميم.