بالصور- بدء تسليم "التابلت" لطلاب أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

بدأت مديرية تعليم أسوان لليوم السبت، برئاسة السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، في تسليم أجهزة "التابلت" لطالبات الصف الأول الثانوي في مدرسة عوض السيد الثانوية بنات، كأول مدرسة بأسوان، عقب توريد بوليصة التأمين واستيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

وقدم وكيل الوزارة شرح مبسط عن منظومة التعليم الجديدة الخاصة بالصف الأول الثانوي، التي أطلقها وزير التربية والتعليم، وأوضح طريقة تشغيل جهاز التابلت ومدى الاستفادة التي سيحققها للطلاب خاصة بالدخول على بنك المعرفة.