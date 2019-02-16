وزير الري يستعرض التحديات المائية بندوة "الربط بين البحث والتطبيق" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يلقي الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، كلمة غدًا الأحد، في ندوة حول "آليات الربط بين البحث والتطبيق في مجال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية"، يتناول خلالها التحديات المائية التي تواجه الموارد المائية في مصر، وجهود الوزارة في تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ودعم جهود البحث العلمي، ومتطلبات الربط بين البحث والتطبيق على أرض الواقع.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت- أنه من المقرر أن يتناول عبد العاطي أيضًا دور البحث العلمي في المشروعات القومية ومشروعات تطوير الري، واستخدام الطرق الحديثة في الري وكافة مجالات استخدامات المياه، في إطار استراتيجية تنمية الموارد المائية في مصر 2050، وكذلك الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة بشأن أسبوع القاهرة الثاني للمياه خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر القادم، والذي يمثل عرسًا دوليًا في مجال بحوث المياه، والذي ستنظمه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنطلق الندوة غدا في قاعة مؤتمرات وادي النيل بالمركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، بحضور رؤساء المراكز البحثية وأكاديمية البحث العلمي وعمداء كليات الهندسة والعلوم والزراعة بالجامعات المصرية.

وفي السياق ذاته، يقوم المركز القومي لبحوث المياه بعرض الأنشطة البحثية المختلفة، وعرض أهم الدراسات في مجال الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، والتعرف على الإمكانيات البحثية من أجهزة حديثة ومعامل متطورة لدى المركز القومي لبحوث المياه، وكذلك أنشطة التدريب وبناء القدرات التي يقدمها المركز، والتي كان من شأنها تقدم المركز القومي لبحوث المياه أكثر من 1500 مركز في ترتيب مراكز الأبحاث عالميا.

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