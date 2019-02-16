انهيار مبنى في جامعة روسية ومخاوف من محاصرة أشخاص تحت الأنقاض

انهار مبنى تابع لجامعة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية جزئيا، اليوم السبت، بحسب ما نقلته وكالات أنباء روسية.

وقالت قوات الحماية المدنية في ميناء بحر البلطيق إنه ربما يكون هناك العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية.

لكن أجهزة الطوارئ أكدت عدم سقوط ضحايا.

وقالت وكالات الأنباء إن نحو 20 شخصاً حوصروا تحت أنقاض المبنى في جامعة تكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات بوسط مدينة سانت بطرسبرج ثاني كبرى مدن روسيا.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن أعمال ترميم كانت تجرى في المبنى.

وأضاف التقرير أن المبنى، المكون من عدة طوابق، انهار عصر اليوم لأسباب لا تزال غير واضحة حتى الآن. وأنه تم نقل 60 شخصاً على الأقل إلى مكان آمن.



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