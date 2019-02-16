إخلاء قطار سريع في ألمانيا بعد العثور على مسدس به

أجلت السلطات الألمانية ركاب قطار سريع بعد العثور على مسدس فارغ بمرحاضه في محطة مطار مدينة فرانكفورت.

وقال متحدث باسم شرطة فرانكفورت الاتحادية إن عامل نظافة عثر، اليوم السبت، على المسدس داخل القطار خلال رحلته من دورتموند إلى ميونخ.

تم إيقاف القطار في محطة الخطوط الطويلة بمطار فرانكفورت وإخلائه من الركاب.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه لم تتضح بعد ملابسات وضع المسدس في المرحاض، مشيراً إلى أنه لم يكن محشواً بالرصاص.

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