أميركا تتهم روسيا بمحاولة الإطاحة بالرئيس الأوكراني بوروشنكو

اتهم المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، روسيا اليوم السبت بالسعي لإخراج الرئيس الأوكراني الحالي بترو بوروشنكو من السلطة عبر الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس القادم، على أمل وصول حكومة إلى السلطة تناسب موسكو.

وأكد فولكر ، في تصريحات صحفية، أن "ما يحاول (الروس) القيام به هو مهاجمة بوروشنكو وإضعافه"، وذلك خلال "الغداء الأوكراني"، وهو لقاء نظمته مؤسسة فيكتور بينتشوك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتابع "يريدون طرده من الحكم وأعتقد أنهم يأملون الحصول على اتفاق ملائم لروسيا مع حكومة جديدة، لأنهم لم يحصلوا عليه مع حكومة بوروشنكو".

وانتخب بوروشنكو بعد انتفاضة ساحة الاستقلال في العاصمة كييف التي أطاحت بحكومة فيكتور يانوكوفيتش الموالية لروسيا. ويسعى بوروشنكو جاهداً للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في 31 مارس.

ويواجه بوروشنكو في هذه الانتخابات رئيسة الوزراء السابقة ذات الميول الشعبوية يوليا تيموشنكو والممثل فولوديمير زيلنسكي الذي مثّل دور رئيس أوكرانيا في مسلسل تلفزيوني ويتقدّم في آخر استطلاعات الرأي.

وتمرّ العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بأزمة غير مسبوقة منذ خمس سنوات.

وبعد الانتفاضة الموالية لأوروبا في أوكرانيا، والتي انتهت بهرب الرئيس الموالي لروسيا ووصول موالين للغرب إلى الحكم، ضمّت موسكو في عام 2014 شبه جزيرة القرم إليها.

وتتهم كييف والغرب روسيا بأنها تدعم عسكرياً الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، في حرب قتل فيها 13 ألف شخص منذ اندلاعها في أبريل 2014، وهو ما تنفيه موسكو جملة وتفصيلاً.