ميركل: ألمانيا تدعم العقوبات المفروضة على روسيا

وكالات

قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم السبت، إن ألمانيا تدعم العقوبات على روسيا، مشيرة إلى أن الإجراءات التقييدية يجب تنسيقها.



ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى ميركل قولها في مؤتمر ميونخ للأمن "ندعم العقوبات ضد روسيا ويجب أن يتم تنسيقها مع أوكرانيا".

وأشارت ميركل إلى أن الدول الغربية يجب أن تبقي على الحوار مع روسيا، مضيفة أنه من الضروري الالتزام بقانون تأسيس مجلس روسيا - الناتو.

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وأضافت ميركل "كما سبق لا نزال ملتزمين بقانون تأسيس مجلس روسيا الناتو"، مشيرة إلى أنه من منظور جغرافي استراتيجي

لا يمكن لأوروبا أن تكون مهتمة بقطع العلاقات مع روسيا.

يُشار إلى أنه تم فرض عقوبات اقتصادية على روسيا يوم 31 يوليو 2014 بعد حادث تحطم الطائرة البوينج الماليزية (إم.إتش. 17) فوق دونباس، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديدها كل ستة أشهر، وفي مارس 2015 قررت قمة الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات سيتم إلغاؤها فقط بعد تنفيذ اتفاقات مينسك.