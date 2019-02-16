الارشيف / اخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يزور فيتنام في 25 فبراير قبيل قمته مع ترامب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كيم جونج اون
وكالات

يعتزم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الوصول إلى فيتنام في 25 فبراير الجاري قبل انعقاد القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة هانوي في 27 و28 من الشهر ذاته.


ونقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم السبت عن مصادر مطلعة،

لم تمسها ولكنها قالت إنها على دراية مباشرة بجدول زيارة الزعيم الكوري الشمالي، القول إن كم جونج أون سيلتقي بمسئولين من فيتنام لدى وصوله للعاصمة، وسيقوم بزيارة إلى قاعدة الصناعات بمحافظة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

"باك ننه" والبلدة الساحلة الصناعية ها فونج الواقعتين شمالي البلاد.


كما سيجتمع كم جونج أون مع الرئيس الفيتنامي والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، نجوين بو ترونج، قبل زيارته المقررة إلى الدولة المجاورة لاوس.


ويعد لقاء ترامب مع كم جونج أون، أواخر الشهر الجاري، الثاني بعد لقائهما الأول التاريخي الذي عقد في شهر يونيو الماضي بسنغافورة.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يزور فيتنام في 25 فبراير قبيل قمته مع ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا