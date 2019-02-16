زعيم كوريا الشمالية يزور فيتنام في 25 فبراير قبيل قمته مع ترامب

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يعتزم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الوصول إلى فيتنام في 25 فبراير الجاري قبل انعقاد القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة هانوي في 27 و28 من الشهر ذاته.
لم تمسها ولكنها قالت إنها على دراية مباشرة بجدول زيارة الزعيم الكوري الشمالي، القول إن كم جونج أون سيلتقي بمسئولين من فيتنام لدى وصوله للعاصمة، وسيقوم بزيارة إلى قاعدة الصناعات بمحافظة
ونقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم السبت عن مصادر مطلعة،
كما سيجتمع كم جونج أون مع الرئيس الفيتنامي والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، نجوين بو ترونج، قبل زيارته المقررة إلى الدولة المجاورة لاوس.
ويعد لقاء ترامب مع كم جونج أون، أواخر الشهر الجاري، الثاني بعد لقائهما الأول التاريخي الذي عقد في شهر يونيو الماضي بسنغافورة.
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