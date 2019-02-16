إصابة 3 من السترات الصفراء في حادثة دهس بفرنسا

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أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء السبت، بأن محتجين من حراك "السترات الصفراء" أصيبوا في عملية دهس في مدينة روان شمال غربي فرنسا.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية نقلا عن صحفي كان موجودا في مكان الحادث أن السائق أصاب 3 أشخاص على الأقل.
وأضافت الصحيفة أن المحتجين فرضوا طوقاأمنيا لحماية المصابين.
من جهته سرد موقع francetvinfo.fr تفاصيل الحادثة، وقال إن المحتجين أغلقوا ممر العبور أمام إحدى السيارات مما دفع صاحبها للاحتجاج.. إلا أن المتظاهرين هاجموه، مضيفا أن السائق ركب عربته وصدم مجموعة من الأشخاص كانت
ونشر النشطاء على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت عملية إسعاف المصابين.
ونظم المشاركون في احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، فعاليات في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت بوسائل وشعارات مختلفة، بعد مرور 3 أشهر على انطلاق حراكهم.
وستستمر في باريس التعبئة طوال نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى انطلاق الاحتجاجات، وأطلق المنظمون اليوم السبت دعوة على موقع فيسبوك، إلى"عصيان" وإغلاق "ساحة النجمة".
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