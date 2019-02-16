بريطانيا: على روسيا تقديم حل سياسي للأزمة السورية

جيريمي هانت

وكالات:

طالب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم روسيا بتقديم حل سياسي للأزمة السورية وجلب الأمن والاستقرار لهذا البلد.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة عن هانت قوله إن "روسيا تظهر اهتماما بالشرق الأوسط بطريقة غير مسبوقة.. على موسكو أن ترينا كيف ستقدم حلا مناسبا للسوريين وكيف ستجلب

السلام والاستقرار إلى سوريا"، مضيفا أن الرئيس السوري بشار الأسد سيظل حاكما "في المدى القصير والمتوسط".

ونفى وجود خطة لدى لندن لفتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن بريطانيا "لن تدير ظهرها إلى الشرق

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الأوسط بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وستبقي على علاقاتها مع العالم العربي أكثر من أي وقت مضى".

وشدد على ضرورة آلا يخرج الأمريكيون من شرق سوريا بطريقة تؤدي إلى "نتائج عكسية بالنسبة لحلفائنا في قوات سوريا الديمقراطية، الذين قاتلوا بشجاعة معنا في التحالف لسنوات عدة".

وأضاف الوزير هانت قائلا: "ليس هناك أفق كي تذهب قوات بريطانية لتحل محل نظيرتها الأمريكية".