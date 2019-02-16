مقتل 4 إرهابيين بقصف جوي شمال شرق بعقوبة

وكالات:

قتُل أربعة إرهابيين في قصف جوي استهدف أوكار داعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.



وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" عن مصدر محلي - لم تسمه - القول إن

طيران الجيش العراقي قصف أوكار تنظيم داعش في بساتين المخيسة ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة؛ ما أسفر عن مقتلأربعة من مسلحي التنظيم، بحسب التقارير الاستخبارية .



يذكر أن مصدر في عمليات ديالى أعلن، في وقت سابق اليوم، عن تدمير مضافتين لداعش بقصف لطيران الجيش الذي أسهم في عملية تعقب خلايا داعش ببساتين الوقف شمال شرق بعقوبة .

