مقتل 30 من مليشيا الحوثي في اشتباكات مع قبائل حجور

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ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية اليوم السبت، أن أكثر من 30 من ميليشيات الحوثي الإيرانية قد قتلوا في اشتباكات مع قبائل حجور وغارات للتحالف العربي.
وأفادت الشبكة بأن المواجهات وقعت في منطقة كُشر في محافظة حجة، غربي اليمن، وأسفرت عن مقتل أكثرمن 15 مسلحا حوثيا وإصابة آخرين، فيما قتل أكثر من 5 من القبائل.
كما سقط نحو 17 قتيلا وعددا من الجرحى الحوثيين في غارات لمقاتلات التحالف، استهدفت تجمعات وحشود في وادي مور
وكانت ميليشيات الحوثي فتحت جبهة جديدة ضد قبائل حجور، حيث تصدى لهم رجال القبائل من بني شريّة.
كما أرسل المتمردون الحوثيون تعزيزات كبيرة إلى مديرية كُشر، حيث تستمر المواجهات بين قبائل حجور والمتمردين منذ أيام.
وتفرض ميليشيات الحوثي حصارا خانقا على مناطق القبائل، وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية إلى المديرية.
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