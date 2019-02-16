مقتل 30 من مليشيا الحوثي في اشتباكات مع قبائل حجور

الوضع في اليمن

وكالات

ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية اليوم السبت، أن أكثر من 30 من ميليشيات الحوثي الإيرانية قد قتلوا في اشتباكات مع قبائل حجور وغارات للتحالف العربي.

وأفادت الشبكة بأن المواجهات وقعت في منطقة كُشر في محافظة حجة، غربي اليمن، وأسفرت عن مقتل أكثر

من 15 مسلحا حوثيا وإصابة آخرين، فيما قتل أكثر من 5 من القبائل.

كما سقط نحو 17 قتيلا وعددا من الجرحى الحوثيين في غارات لمقاتلات التحالف، استهدفت تجمعات وحشود في وادي مور

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بلاد ذو نحزه شرقي بلدة العبيسة.

وكانت ميليشيات الحوثي فتحت جبهة جديدة ضد قبائل حجور، حيث تصدى لهم رجال القبائل من بني شريّة.

كما أرسل المتمردون الحوثيون تعزيزات كبيرة إلى مديرية كُشر، حيث تستمر المواجهات بين قبائل حجور والمتمردين منذ أيام.

وتفرض ميليشيات الحوثي حصارا خانقا على مناطق القبائل، وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية إلى المديرية.