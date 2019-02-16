كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الكوري الجنوبي يزور واحة الكرامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية جونج كيونج دو واحة الكرامة اليوم.

واستعرض الوزير الكوري الذي يزور الدولة حالياً لدى وصوله إلى واحة الكرامة مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا ًيستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

و تجول الوزير الكوري في مختلف أنحاء الواحة واستمع إلى شرح مفصل عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم و الدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة دون معاليه كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، وتم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.