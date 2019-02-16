كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أدرعي لـ "نصر الله".. ستواجه جيشا قويا ومنتصرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تصريحات الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بشأن ضعف القوة البرية للجيش الإسرائيلي.

وكان نصر الله قال في تصريحات له، اليوم السبت، "عدونا يعرف أننا ازددنا قوة، وفي حال كانت معلوماتهم فعلا كثيرة وصحيحة عنا فهذا يزيدنا ثقة ولا يقلقنا". مضيفا: "حديث قادة العدو عن أن جيشهم ليس قادرا على شن حرب جديدة موضوع مهم، خصوصا في ظل التهويل الذي يقومون به كل فترة".

وتابع، "جنود وضباط الجيش الإسرائيلي لا يثقون بأنفسهم، وقيادتهم وحكومتهم لا تثق بهم. مشددا: "على أن قادة العدو واثقون بأن مجاهدينا قادرون على الدخول إلى الجليل، في حين أنهم لا يثقون بقدرة جنودهم على الدخول إلى لبنان".

وأشار نصر الله، إلى أن تراجع الثقة في القوة البرية في جيش العدو هو من نتائج صمود المقاومة في لبنان وغزة عامي 2006 و2014.

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وفي هذا الصدد، قال أفيخاي أدرعي مخاطبا الأمين العام لحزب الله: "يا نصر الله لا تخطئ التقدير في الحديث الديمقراطي في إسرائيل، الذي يسمح لكل أحد بإبداء رأيه عن جاهزية الجيش".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لو كنت بالفعل خبيرا في الشأن الإسرائيلي لعلمت أنه في وقت الحرب ستواجه جيشا قويا ومنتصرا لا يوجد أي شك في جاهزيته"… "أنت تعي تماما قدرات جيش الدفاع التي ما زلت تشعر ببصماتها منذ 2006".

كما أشار أدرعي في تغريدته إلى أنه ومنذ ذلك الحين تحسنت القوات الإسرائيلية، وحصلت على معدات متطورة واستعدت أكثر من أي وقت مضى للحرب، مختتما تغريدته بالقول: "أظهرنا لك جزءا مما نعرفه عن "أنفاقك السرية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 13 يناير الماضي، عن انتهاء عملية "درع الشمال" بعد اكتشافه ستة أنفاق قال إنها تابعة لحزب الله، وممتدة من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.