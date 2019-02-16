كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على اثنين من قادة داعش في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحسبما جاء في البيان الرسمي، فإن زعيم التنظيم الإرهابي الآخر الذي أُلقي القبض عليه يُدعى محمد منصور آل خلف، وتم اعتقاله ببلدة الشواغير.
وأضاف البيان أن عناصر التنظيم الإرهابي دخلوا إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر الحدود السورية ويخضعون في الوقت الحالي للتحقيقات تحت إشراف السلطات المختصة.
ومن جانب آخر، أشارت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية إلى أن العناصر الإرهابية دخلت أراضي البلاد منذ عدة أيام بعد الهرب من دير الزور إثر هجوم القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية عليها.
جدير بالذكر أن داعش كانت قد سيطرت على عدد من المناطق الحدودية اللبنانية مع سوريا فيما مضى، ولكنها اضطرت إلى الهرب في أغسطس من العام الماضي بعد العملية العسكرية الموسعة التي قام بها الجيش اللبناني بالتعاون مع ميليشيا حزب الله.