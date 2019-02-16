وزير الخزانة البريطاني يلغي زيارته للصين

أعلن مسؤول بالحكومة البريطانية، إلغاء وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند زيارته إلى الصين، وذلك بعد يوم من انتقاد مسؤول صيني في لندن لوزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون بالعودة إلى عقلية الحرب الباردة.

وكان هاموند يعتزم زيارة بكين لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الإقتصادية والمالية بين الصين والمملكة المتحدة، وبحث خطط ربط أسواق الأوراق المالية بين الدولتين، وتحديد موعد الحوار الإقتصادي والمالي المؤجل بين المملكة المتحدة والصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية، السبت، لوكالة "بلومبرغ" للأنباء: "وزير الخزانة لن يسافر إلى الصين في هذا الوقت"، مضيفاً" لم يتم الإعلان مطلقاً عن الزيارة ولا تأكيدها".

وقال وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون، في كلمة له يوم الإثنين الماضي إن "حاملة الطائرات "إتش.إم.إس.كوين إليزابيث" سيتم نشرها في آسيا في أولى رحلاتها، وقال إن الصين "تطور قدراتها العسكرية الحديثة وقوتها التجارية".

وقال وليامسون إن "أرسال الحاملة البريطانية هو إظهار لقوة المملكة المتحدة مع إثارة الصين للنزاعات حول المياه الإقليمية بشكل متزايد في المنطقة".

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وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في لندن إن وليامسون "أطلق اتهامات لا أساس لها" وأن ما قاله يعكس نوعاً من "عقلية الحرب الباردة".

وقال المتحدث: "إن الصين ترفض ذلك قطعياً". وفي الوقت نفسه، لاحظت الصين تأكيد المتحدث باسم رئيسة الوزراء على أن العلاقات بين المملكة المتحدة والصين قوية وبناءة".

ووفقاً للمسؤول فإن زيارة هاموند سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً.