كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار أول قطار سريع محلى الصنع فى الهند بعد يوم من افتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهار أول قطار شبه سريع محلي الصنع في الهند صباح اليوم السبت في طريق عودته إلى نيودلهي من فاراناسي في شمال ولاية أوتار براديش ، بعد يوم واحد من افتتاحه من قبل رئيس الوزراء نارندرا مودي.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّه يمكن للقطار "فاندى بهرات اكسبريس" الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 160 كم/ ساعة.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن تصنيعه، أنّه هناك خللًا ربما يرجع ذلك لمرور الماشية فوقه.

ووصل القطار في النهاية إلى نيودلهي وسيستأنف نشاطه التجاري من يوم الأحد.