كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسائر فادحة لميليشيا الحوثي شمال الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكبدت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خسائر كبيرة، اليوم السبت، في معارك عنيفة خاضتها القوات الحكومية في جبهة دمت شمال الضالع.

ونقلت وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية اليمنية، عن مصدر عسكري، قوله إن "معارك عنيفة اندلعت في أعقاب محاولة الميليشيات الحوثية التسلل إلى مواقع القوات الحكومية في منطقة بيت اليزيدي والتباب المحيطة بها في مديرية دمت".

وأكد المصدر، أن القوات الحكومية أفشلت محاولة التسلل في عملية استدراج لمسلحي الميليشيات الحوثية وكبدتهم قتلى وجرحى.

وبحسب المصدر، دكت مدفعية القوات الحكومية مواقع الميليشيات في مديرية دمت، وكبدتها خسائر كبيرة.