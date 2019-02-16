كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يلفت انتباه ماكرون لحملة أوكرانيا المناهضة لروسيا قبيل الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لفت خلال مكالمة هاتفية، انتباه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى حملة كييف المناهضة لروسيا، والتي تكثفت في سياق الانتخابات المقبلة في أوكرانيا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، أنه "عند تبادل وجهات النظر حول أوكرانيا لفت فلاديمير بوتين، انتباه إيمانويل ماكرون، إلى حملة سلطات كييف المناهضة لروسيا، والتي تكثفت في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة في مارس".

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