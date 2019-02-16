كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 30 عنصرا حوثيا في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى أكثر من 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم، السبت، في مواجهات مع قبائل حجور وغارات للتحالف العربي في حجة شمال غرب البلاد.

وأكدت مصادر ميدانية لموقع الجيش اليمني "سبتمبر نت" الإخباري، أن قبائل حجور في مديرية كشر خاضت اليوم معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي، بالتزامن مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في المنطقة ذاتها".

جاء ذلك إثر عملية التفاف نفذها مسلحو حجور كشر على الميليشيا، قتل خلالها أكثر من 20 عنصراً حوثياً، وسط فرار جماعي لمن تبقى منهم.

وطبقاً للمصادر "قبائل حجور في منطقة أفلح الشام تمكنوا من اعطاب طقمين تابعين للميليشيا بذراع النيد، وقتل أكثر من 10 عناصر من الميليشيا كانوا على متنهما.

إلى ذلك تمكن قبائل حجور من تحرير موقع ونقطة ومدرسة ذراع النيد المحاذيين لمنطقة أفلح الشام.

وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران كثفت قصفها المدفعي على قبائل حجور خلال اليومين الماضيين، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع القبائل وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.

وتشن ميليشيا الحوثي الإرهابية هجوماً عسكرياً عنيفاً منذ أكثر أسبوعين على قبائل حجور بمحافظة حجة، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم تسيطر عليها منذ بداية انقلابها على الحكومة الشرعية أواخر 2014.