كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 30 عنصرا حوثيا في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك إثر عملية التفاف نفذها مسلحو حجور كشر على الميليشيا، قتل خلالها أكثر من 20 عنصراً حوثياً، وسط فرار جماعي لمن تبقى منهم.
وطبقاً للمصادر "قبائل حجور في منطقة أفلح الشام تمكنوا من اعطاب طقمين تابعين للميليشيا بذراع النيد، وقتل أكثر من 10 عناصر من الميليشيا كانوا على متنهما.
إلى ذلك تمكن قبائل حجور من تحرير موقع ونقطة ومدرسة ذراع النيد المحاذيين لمنطقة أفلح الشام.
وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران كثفت قصفها المدفعي على قبائل حجور خلال اليومين الماضيين، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع القبائل وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.
وتشن ميليشيا الحوثي الإرهابية هجوماً عسكرياً عنيفاً منذ أكثر أسبوعين على قبائل حجور بمحافظة حجة، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم تسيطر عليها منذ بداية انقلابها على الحكومة الشرعية أواخر 2014.