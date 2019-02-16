كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق بوتين وماكرون حول تحضير المسلحين لاستفزازات كيميائية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن البيانات المتوفرة حول التحضير للاستفزازات من قبل المسلحين باستخدام المواد الكيميائية السامة في سوريا.

واتفق الرئيس الروسي بوتين مع نظيره الفرنسي ماكرون على مواصلة الاتصالات بشأن سوريا للتغلب على تداعيات النزاع المسلح وإقامة حياة سلمية في سوريا، بحسب ما ذكره الكرملين.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس بوتين أبلغ ماكرون عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 14 فبراير في سوتشي خلال اجتماع رؤساء "الدول الضامنة" لعملية "أستانا" حيال سوريا.

Advertisements

ولفت الكرملين إلى أن بوتين ناقش عبر الهاتف مع ماكرون مسألة الإطلاق السريع لعمل اللجنة الدستورية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الإليزيه الفرنسي أن الرئيس ماكرون ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سوريا وأوكرانيا.

وناقش الرئيسان تنسيق بلديهما حيال سوريا مؤكدين على أن هذا التنسيق يجب أن يساهم في مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين والبحث عن حل سياسي، بحسب بيان قصر الإليزيه.