بمشاركة والد الزفزافي.. المئات يطالبون بالحرية معتقلي “حراك الريف” بشوارع بروكسيل – صور

بمشاركة أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، تظاهر المئات من الأشخاص، اليوم السبت، في العاصمة البلجيكية بروكسيل للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوضع حد لمعاناة المعتقلين، كما حملوا لافتات تحمل صور وأسماء المعتقلين والعقوبات السجنية الصادرة في حقهم.

وكان أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، قد دعا كل الريفيين المتواجدين بديار المهجر الأوروبي للمشاركة في مسيرة بروكسيل بكثافة.

وقال والد ناصر الزفزافي، عبر شريط فيديو بثه على صفحته الفيسبوكية، رفقة زوجته، إنه قرر المشاركة في التظاهرة التي نظمت تحت شعار، “المرأة الريفية خط أحمر”.

وتأتي تظاهرة بروكسل، اليوم السبت، بناء على دعوة من ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، في رسالة وجهها من داخل زنزانته بسجن عكاشة، دعا فيها كل الريفيين إلى تنظيم مسيرة تضامنية مع المرأة الريفية.

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وأشاد ناصر الزفزافي بالدور الذي لعبته النساء إبان الحراك، منتقدا “الاضطهاد” الذي قال إنها تعاني منه، رافعاً شعار “المرأة الريفية خط أحمر”.