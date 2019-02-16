في بادرة طيبة..مجلس الراشيدية يخصص 10 ملايين سنتيم لشراء تذاكر السفر للمرضى

في خطوة لافتة، قررت بلدية الرشيدية تخصيص 10 مليون سنتيم من ميزانينها لدعم المرضى المعوزين بتذاكر الطائرة مجانا.

وحسب لحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت فقد بادر المجلس البلدي لمدينة الرشيدية إلى تطعيم السطر المالي المخصص لدعم تنقل المرضى المعوزين باعتماد مالي سنوي يقدر ب 100000 درهم ( 10 مليون سنتيم ) سيمكن من تسليم تذاكر مجانية للمرضى المعوزين للسفر عبر الطائرة طلبا للاستشفاء في الدار البيضاء أو فاس ( بسبب وجود رحلات جوية تربط مطار مولاي علي الشريف بالرشيدية بهذه المدن ).

الشوباني دعا باقي الجماعات الترابية في جهة درعة إلى الأخذ بهذه المبادرة والإستثمار في دعم خدمات النقل الجوي لفائدة المرضى وكذا الحالات الاجتماعية التي يمكنها الاستفادة من هذه الخدمة الاجتماعية وتنقل طواقم القوافل الطبية، وهو ما سيساهم، حسب وصفه، في جعل العمل الاجتماعي عملا ذو أبعاد اقتصادية من شأنه دعم ارتفاع نسبة الملء وتسريع وتيرة دخول طائرات من سعة أكبر في الخدمة وتعزيز موقع الجهة في التفاوض مع شركات النقل الجوي لمواصلة المسار التصاعدي لتحسين هذه الخدمات لصالح المواطنات والمواطنين ولدعم حركية الاقتصاد والسياحة بالجهة.

كما أشار الشوباني إلى أن جهة درعة تافيلالت تتكون من 130 جماعة ترابية بالإضافة الى 5 مجالس إقليمية للسياحة و 3 غرف مهنية، معتبرا أن تخصيص كل هذه المؤسسات مجتمعة لمعدل 40 ألف درهم سنويا لهذه العملية الاجتماعية-الاقتصادية من شأنه تعبئة مبلغ مالي يقدر بحوالي 600 مليون سنتيم ستنضاف لحوالي 50 مليون درهم التي يرصدها مجلس الجهة لهذا الغرض، سيُضخ في اقتصاد النقل الجوي وسيكون له أثر بالغ في تطوير تنافسية المجال الترابي لجهة درعة تافيلالت.