التعادل الإيجابي يحسم “ديربي” الشمال ووجدة يعمق جراح الكوكب المراكشي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، موقعة “ديربي” الشمال، بين المغرب التطواني واتحاد طنجة، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بملعب “سانية الرمل” بتطوان، برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأنهى الفريق التطواني النصف الأول لصالحه بهدف دون رد، وقعه اللاعب يونس الحواصي، في الدقيقة العاشرة، غير أن الفريق الزائر سيعدل النتيجة في الجولة الثانية، وبالضبط في الدقيقة 66 بواسطة اللاعب عبد الكبير الوادي.

هذه النتيجة صعدت بالفريق الطنجاوي للمركز الثاني مؤقتا، برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الفريق التطواني المركز 14 برصيد 19 نقطة.

وفي مباراة أخرى عن نفس الجولة، عاد فريق الكوكب المراكشي لنتنائجه السلبية، وسقط بميدان فريق مولودية وجدة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ووقع هدفا الفريق الوجدي كل من توفيق إجروتن، في الدقيقة 40، وسفيان كركاش في الدقيقة 64، بينما سجل عبد الغفور مهري، الهدف الوحيد للفريق المراكشي في الدقيقة 74.

هذا الانتصار، رفع رصيد الفريق الوجدي إلى 21 نقطة، محتلا المركز العاشر، بينما تجمد رصيد أبناء البهجة في 16 نقطة في المركز ما قبل الأخير.