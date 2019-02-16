الدكالي يراجع أسعار الأدوية.. 11 نوع سينخفض ثمنه مقابل ارتفاع ثمن دواء واحد

أصدر وزير الصحة، أخيرا، قرارا يراجع بموجبه أسعار عدد من الأدوية المسوقة في المغرب، ويحدد أسعار أدوية جديدة.

قرار أنس الدكالي، الذي جاء بعد استشارة اللجنة بين الوزارية للأسعار، حدد أسعار 11 دواء أصليا جديدا، مقابل قرابة 50 دواء جنيسا جديدا أضيفت إلى قائمة الأدوية المتداولة في المغرب.

في المقابل، اتخذ وزير الصحة قرارا يقضي بتخفيض أسعار 11 دواء متداولا في الصيدليات المغربية، وذلك في استمرار لعمليات التخفيض التي شملت مئات الأدوية في السنوات الأخيرة.

قرار واحد لرفع السعر شمل دواء tuberculin، وهو عبارة عن حقنات، انتقل سعرها من 117 درهما، حاليا، إلى 284 درهما.