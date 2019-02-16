الأسرة الرجاوية في حداد..اللاعب السابق بهيج في ذمة الله

أعلن نادي الرجاء الرياضي، عشية اليوم السبت، عن وفاة لاعبه السابق وواحد من رواد كرة القدم الوطنية، حميد بهيج، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ووجه الرجاء الرياضي تعازيه إلى الأسرة الصغيرة للاعب الدولي وأسرة كرة القدم، إضافة إلى الجماهير المغربية التي تابعت انجازات اللاعب خلال فترة الستينيات.

وكان أخر ظهور للراحل حميد بهيج، خلال لقاء تكريمي سابق نظمته جمعيات محبي وأنصار نادي الرجاء الرياضي، لمجموعة من اللاعبين من بينهم الرحل بهيج، والدولي عبد الحق فتحي، وسعيد رابح.