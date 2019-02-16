عرض فيلم قانون طوارئ | عرابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الجمعة، 22/ 02/ 2019 الزمان: 19:00 المكان: مركز محمود درويش، عرابة تستضيف رابطة الطلاب الأكاديميين عرضًا للفيلم المحلي "قانون طوارئ" للمخرج ميسم كنعان. Advertisements تدور أحداث الفيلم حول ثورة يقوم بها الشعب على النظام الاقتصادي الذي يتسبب بحرب مدمرة يقع ضحيتها البطل بصراع بين القانون والثورة. الشريط الترويجي للفيلم لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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