ام خدود وسبع جدود، وحكايات أخرى | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 18/ 02/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله Advertisements

يستضيف مركز خليل السكاكيني أمسية حكائية يقدمها فريق حكايا فلسطين بالشراكة مع مركز خليل السكاكيني الثقافي.

هذه الأمسية تأتي خارج المألوف حيث ستصحبنا فتيات من رام الله في رحلة حكيْ وسرد لقصص تراثية ومعاصرة.

أم خدود وسبع جدود" حكاية للكاتبة هلا شروف ستقدمها سحر أبو ريدة، ثم تقدم جنات نزار وهبة ماهر وتسنيم مشهور بعضًا من القصص الشعبية والحكايات الجميلة.

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