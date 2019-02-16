انت الان تتابع تفاصيل خبر السودان.. البرلمان يؤجل مناقشة تعديلات دستورية لمصلحة البشير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 07:08 مساءً - أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، اليوم السبت، تأجيل اجتماعها الخاص بمناقشة التعديلات الدستورية، بشأن ترشح الرئيس عمر البشير في عام 2020.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن رئيسة اللجنة، بدرية سليمان، أن الاجتماع المنتظر عقده الأحد تأجل إلى "موعد يحدد لاحقاً، لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة"، دون مزيد من التفاصيل.

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وفي ديسمبر الماضي أعلن رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، تسلمه مقترحاً من 33 حزباً، لتعديل الدستور، بما يتيح للرئيس عمر البشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

وأعلن البشير في أكثر من مناسبة أنه زاهد في السلطة، ولا يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة عام 2020، لكن أصواتاً وقرارات من حزبه نادت خلال الفترة الماضية بإعادة ترشيحه.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلاً.