انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثيون يقولون إنهم سيطروا على مواقع داخل السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 07:08 مساءً - أعلن جماعة "الحوثي" اليمنية، اليوم السبت، سيطرتها على موقع شرق جحفان بإمارة جازان بعد مهاجمة مواقع للجيش السعودي.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن عدداً من الجنود السعوديين قتلوا وجرح آخرون، من جراء تنفيذ مقاتلين من مليشيا الحوثيين اليمنية هجوماً على مواقع للجيش السعودي في مدينة الشرفة الحدودية.

ونقلت القناة، عن مصدر عسكري أن "مقاتلي الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي، وكبدوهم خسائر في صفوفهم".

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين خلال العملية الهجومية على مواقعهم، في حين لم يعلن الجيش السعودي أي تعقيب حول الهجوم.

وقتل، أمس الجمعة، 9 جنود سعوديين، في مواجهات مسلحة مع مليشيا الحوثيين على الحدود اليمنية السعودية جنوبي المملكة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

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وقبل 4 أيام أعلنت مليشيات الحوثي اليمنية مقتل 8 جنود سعوديين، بعملية نفذها مسلحو الجماعة قبالة قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وبشكل دوري تخوض مليشيا الحوثي مع الجيش السعودي اشتباكات على حدود المملكة، وتنفذ المليشيا التي تقول الرياض إنها مدعومة من إيران توغلات برية، ينتج عنها خسائر من الطرفين.

وتعد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن من أكثر الجبهات دموية بالنسبة للقوات السعودية، وخلفت خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتخوض السعودية والإمارات حرباً في اليمن لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتسببت الحرب بحاجة ثلاثة أرباع السكان إلى مساعدات إنسانية، ما دفع البلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن "الأسوأ في العالم".

وتتهم منظمات دولية طيران التحالف بشن غارات على مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين العزّل، وفق تقارير دولية.