الفاتيكان يعاقب أرفع مسؤول لديه بسبب فضائح جنسية

الخليج 365/ بغداد
أعلن البابا فرنسيس، عن تجريد أرفع مسؤول في الفاتيكان، كبير أساقفة واشنطن السابق، ثيودور ماكاريك، من صفته الكنسية بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، التي نقلت الخبر، أن الفاتيكان ذكر في بيان له، أن "قرار البابا جاء بعد أن أدانت لجنة تأديبية في الفاتيكان ماكاريك، بارتكاب جرائم جنسية مع قصر وبالغين على مدار سنوات".
وجاء الإعلان عن العقوبة على الأسقف الذي شغل منصب رئيس أساقفة واشنطن، وكان له دور فاعل في جمع التبرعات للكنيسة، وقبل خمسة أيام من اجتماع استثنائي مقرر للبابا فرنسيس يجمع فيه أساقفة من جميع أنحاء العالم لمساعدة الكنيسة في التعامل مع أزمة الاعتداءات الجنسية من جانب عدد من رجالها، والتي بدأت تتكشف خلال الأعوام الماضية.
أعلن البابا فرنسيس، عن تجريد أرفع مسؤول في الفاتيكان، كبير أساقفة واشنطن السابق، ثيودور ماكاريك، من صفته الكنسية بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، التي نقلت الخبر، أن الفاتيكان ذكر في بيان له، أن "قرار البابا جاء بعد أن أدانت لجنة تأديبية في الفاتيكان ماكاريك، بارتكاب جرائم جنسية مع قصر وبالغين على مدار سنوات".
وجاء الإعلان عن العقوبة على الأسقف الذي شغل منصب رئيس أساقفة واشنطن، وكان له دور فاعل في جمع التبرعات للكنيسة، وقبل خمسة أيام من اجتماع استثنائي مقرر للبابا فرنسيس يجمع فيه أساقفة من جميع أنحاء العالم لمساعدة الكنيسة في التعامل مع أزمة الاعتداءات الجنسية من جانب عدد من رجالها، والتي بدأت تتكشف خلال الأعوام الماضية.
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