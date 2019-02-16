شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان اليمني: لن نسمح بموطئ قدم لإيران.. والسعودية ستظل داعمة حتى التحرير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

استعرض قائد القوات السعودية ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، مهمات القوات السعودية في إطار قوات التحالف العربي التي تعمل وفق روية مشتركة، وتحت قيادة موحدة، وهدفها الرئيسي إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية وقوات التحالف العربي ستظل داعمة لليمن واليمنيين حتى يتحقق النصر وهزيمة العدو وتحقيق ما يتطلع إليه اليمنيون.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم (السبت)، بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، الذي ناقش معه عدداً من الجوانب الأمنية والعسكرية على مختلف الصعد وتعزيز الجبهات القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، مؤكداً أن السلام لن يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع سلاح المليشيا.

من جانبه، أشاد النخعي بانتصارات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال، مسنودين بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة فاعلة من باقي دول التحالف في مختلف الجبهات، مثنياً على الأدوار التي قدمتها المملكة العربية السعودية في دعم اليمن ووحدته وأمنه واستقراره واستعادة الدولة بكافة مؤسساتها من براثن المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، رحب رئيس هيئة الأركان النخعي بقائد القوات السعودية، محيياً جهودهم وصمودهم ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية واليمن الممتدة جذورها على مر العصور.

وقال رئيس الأركان «لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية وسيقف شعبنا اليمني وتسانده دول التحالف العربي لإحباط هذا المشروع، وستنتصر قيم العدالة والمساواة وإرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة والعادلة الذي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني».

وأضاف «علينا اليوم مواصلة العمل والنضال من أجل تحرير ما تبقى من المحافظات التي مازالت تقبع تحت سيطرة المليشيا وتعاني مرارة بطشهم وتعنتهم، وعلينا استكمال تحرير مدينة تعز التي تعد بوابة اليمن».

كما التقى رئيس هيئة الأركان بقائد خلية تمكين البحرية، وناقش معه إعادة جاهزية القوات البحرية للقيام بمهماتها العسكرية في حماية وتأمين السواحل اليمنية في المحافظات المحررة.