شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني يطالب حكومة لبنان بوقف الأعمال العدائية والتدخل الصارخ لـ«حزب الله» في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني لمليشيا الحوثي الانقلابية واضح وجلي. أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني لمليشيا الحوثي الانقلابية واضح وجلي. وأشار الإرياني إلى أن هذا الدعم يشمل وجود خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين، واحتضان الضاحية الجنوبية للماكينة الإعلامية للمليشيا من القنوات والمواقع الإخبارية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، طالب الإرياني الحكومة اللبنانية بوقف تدخلات حزب الله اللبناني في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي يقدمه لمليشيا الحوثي الانقلابية بما فيها قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروج عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة.



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