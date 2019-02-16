شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الأكراد يتظاهرون في فرنسا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (ستراسبورغ)نزل آلاف الأكراد، اليوم (السبت)، إلى شوارع مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم عبدالله أوجلان، المسجون منذ 20 عاماً في تركيا، وتضامناً مع نائبة كردية في البرلمان التركي مضربة عن الطعام.
ويجري هذا التجمّع في ستراسبورغ، مقرّ مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشكل سنوي منذ اعتقال أوجلان في 15 فبراير 1999.
وأوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني معتقل في سجن جزيرة إمرالي المجاورة لمدينة اسطنبول، في عزلة شبه تامة.
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