شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث المعارضة الفنزويلية لدى أمريكا: لا يمكن التنبؤ بتنحي مادورو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال مبعوث المعارضة الفنزويلية إلى الولايات المتحدة كارلوس فكتشيو، إن ليس هناك من يستطيع أن يحدد المدة التي ستستغرقها الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، مستدركاً: لكن جهود إنهاء حكمه «لا تراجع عنها» على الرغم من الإخفاق حتى الآن في إقناع الجيش بالتخلي عنه.

ورفض فكتشيو ممثل زعيم المعارضة الفنزويلية في مقابلة مع رويترز في واشنطن الاعتقاد بأن الحملة التي دعمتها الولايات المتحدة للإطاحة بمادورو سلمياً واجهت طريقاً مسدوداً منذ أن أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.