شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكي: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (ميونيخ)

جدد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وصفه لإيران بأنها أكبر راعية للإرهاب في العالم. ودعا بنس في كلمة له في مؤتمر ميونيخ الأمني، اليوم (السبت)، الأوروبيين إلى عدم تقويض العقوبات على نظام الملالي.

وقال: حان الوقت لانسحاب الأوروبيين من الاتفاق النووي، معلنا أن واشنطن ستبقي على وجود قوي في الشرق الأوسط.

واعتبر بنس في معرض حديثه أن الولايات المتحدة عادت لقيادة العالم مرة أخرى، وأنها قوية بعهد ترمب عسكرياً واقتصادياً، مؤكداً أن زيارة ترمب إلى السعودية كانت تاريخية.