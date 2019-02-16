شكرا لقرائتكم خبر عن استعداد روسي لتمديد المعاهدة النووية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ميونيخ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (السبت)، إن روسيا منفتحة على إجراء مفاوضات لانقاذ معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، ولكنها لم تتلق اي مقترحات لاجراء مشاورات حتى الآن.

وأضاف لافروف أمام الوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن السنوي، أن المحادثات يجب ان تشمل خلو غواصات الغرب من الأسلحة النووية.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت في مطلع الشهر الجاري تعليق التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة في عام 1987 مع روسيا، وإنها ستنسحب من المعاهدة التاريخية رسمياً في غضون ستة أشهر إذا لم تتوقف موسكو عن انتهاكها المزعوم للمعاهدة.