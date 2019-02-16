بكين: مباحثات التجارة مع أمريكا تحقق تقدماً مهماً

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جدة - خالد شويل - رويترز (شنغهاي)عبرت وسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم (السبت)، عن تفاؤلها الحذر بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس شي جين بينغ قال فيها إن أسبوعاً من المحادثات حقق تقدما «خطوة بخطوة».
وأدلى الرئيس شي جين بينغ بهذه التصريحات خلال اجتماع أمس (الجمعة)، مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في بكين، بعد أسبوع من مباحثات على مستوى رفيع.
وقالت صحيفة (بيبولز دايلي) الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في تعليق إن اجتماع شي جين بينغ مع المفاوضين الأمريكيين أكد التقدم الذي تحقق في مباحثات سابقة، وأعطى زخماً جديداً للمرحلة التالية من تطور العلاقات التجارية الأمريكية الصينية.
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