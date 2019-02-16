شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سورية الديموقراطية: القضاء على «داعش» خلال أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)

توقعت قوات سورية الديموقراطية، اليوم (السبت)، الاعلان رسمياً عن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية، في غضون أيام، مع وجود عدد كبير من المدنيين محاصرين في آخر بقعة تحت سيطرة النظيم، تقدر مساحتها بنصف كيلومتر مربع.

وقال القائد العام لحملة قوات سورية الديموقراطية في شرق سورية جيا فرات خلال مؤتمر صحافي، في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور (شرق)،:«في وقت قصير جداً، لن يتجاوز أياماً، سنعلن رسمياً انتهاء وجود تنظيم داعش الارهابي».