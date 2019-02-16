لفت المبعوث الأممي الخاص ل​سوريا​ ​غير بيدرسون​ إلى ان "تشكيلة اللجنة الدستورية لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكن هذه العملية سجلت تقدما ملموسا حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل"، لافتاً إلى "اننا متفقون على ضرورة تحقيق ذلك في أسرع وقت. لا يزال علينا الاتفاق على أسماء المرشحين والقواعد الإجرائية. أعتقد أننا حققنا تقدما ملموسا في ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث سوريا: هناك تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية السورية لكن المهمة لم تنجز بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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