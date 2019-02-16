الشيخ حمود تداول مع السفير دبور في الشأن الفلسطيني العام

استقبل رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة ​الشيخ ماهر حمود​، في مكتبه في صيدا، سفير دولة فلسطين ​أشرف دبور​، حيث تم التداول في الشأن الفلسطيني العام.

واستمر اللقاء لعدة ساعات تخلله غداء عمل، وتم خلال ذلك تناول كافة المواضيع المتعلقة بالمخيمات وأمنها ومستقبل اللجوء الفلسطيني في لبنان.