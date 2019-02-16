أعلن وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ أنه "عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، على هامش فعاليات مؤتمر ​ميونخ​ للأمن"، مشيراً إلى أنه "كان لدي لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل قليل، ولقيت لديهم تفهما للوضع في ​لبنان​، وليس لديهم أي توجه للضغط علينا باتجاه معين يضر بمصلحة لبنان واللبنانيين". واعتبر أن "هذا التفهم للوضع مريح جدا اللبنانيين".

كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: لمست من ظريف تفهما للوضع بلبنان وليس لديهم أي توجه للضغط علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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