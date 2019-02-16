اللواء خير أشرف على توزيع مساعدات إماراتية في عكار

أشرف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​، على توزيع 1500 حصة غذائية على عائلات لبنانية محتاجة في ​منطقة عكار​، مقدمة من "مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الانسانية"، وتسلمتها الهيئة من سفارة دولة ​الإمارات العربية​ المتحدة بالتنسيق مع رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​.

واشار خير الى اننا "ندرك حجم الحاجة في المنطقة، وكل الشكر لدولة الإمارات العربية على ما تقدمه من مساعدات، وعلى ثقتها بنا. ونحن اليوم نشرف على توزيع المرحلة الأولى، على أمل أن يكون هناك مساعدات أخرى".