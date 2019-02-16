بو عاصي: في وزارة الشؤون الإجتماعية لا نتعامل إلا مع الناس المحتاجين

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في كلمة له خلال تمثيله رئيس حزب القوات سمير جعجع في رعاية حفل التهنئة أقامته منسقية المتن الأعلى في القوات لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أنه "لدي كل الثقة أننا في وزارة الشؤون الإجتماعية لا نتعامل إلا مع الناس المحتاجين فعلا، وهذا يجعلها مميزة عن باقي الوزارات".
وأكد بو عاصي أن "هناك حاجات عديدة وسنبقى واقفين بجانب المنطقة ضمن إمكاناتنا بدون وعود كاذبة وإنما بثقافتنا الحزبية والسياسية، نقول نعد أقل مما نفعل وهذا أفضل بكثير من العكس".
من جهته أكد قيومجيان اننا "كحزب، وضعنا اللامركزية الإدارية أولوية ويجب ان تكونوا فخورين بأنكم بدأتم بهذه اللامركزية الإدارية لأن لديكم مركز أمن عام وسنترالا وليبان بوست ومركزا للشؤون الإجتماعية وللضمان الإجتماعي والدفاع المدني، هذه مقومات محلية لهذه البلدات لكي تستطيع أن تخدم نفسها بنفسها وتدير شؤونها بنفسها، وأتمنى أن يبقى لحمانا هذا الإرث وهذا التراث، وأتمنى أن نترفع عن كل خلافاتنا لتبقى حمانا وفالوغا وقبيع وكل المتن الأعلى قرى نموذجية".
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