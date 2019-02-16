بوتين وماكرون يتفقان على تسوية الأزمة في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، الوضع في سوريا. وتوصلا إلى العمل معًا لتسوية الأزمة في دمشق.

وبحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، أكد الرئيسان على ضرورة إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في أسرع وقت.

فيما أعلنت السلطات الفرنسية، أن التنسيق بين موسكو وباريس حول سوريا يجب أن يسهم في مكافحة الإرهاب، وحماية المدنيين والحل السياسي.

وتأزمت الأوضاع من جديد في ريف إدلب، بعدما سيطرت هيئة تحرير الشام التابعة لتنيظم القاعدة على المنطقة، مستغلة الهدنة الموقعة بين تركيا وروسيا.

واستهدفت مجموعات إرهابية، اليوم السبت، بالقذائف الصاروخية مدينتي سلحب ومحردة بريف حماة الشمالي، وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات الإرهابية استهدفت بالقذائف الصاروخية من مواقع انتشارها في وادي العنز غرب كفرزيتا مدينة سلحب بالريف الشمالي، ما تسبب في وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.