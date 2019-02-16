الصحة: تطعيم الديدان المعوية "آمن".. واحذروا هذه الأدوية (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم أكثر من 70% من الطلاب بالحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية، بعدد 8 ملايين طالب.

كانت المرحلة الأولى للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، انطلقت بمدارس المرحلة الابتدائية، يوم الثلاثاء، بمحافظات: الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، المنيا، القليوبية، بورسعيد، البحيرة، دمياط، الدقهلية، قنا، الفيوم، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزيرة الصحة، في بيان اليوم، أن الأدوية التي تعطى للطلاب آمنة تمامًا، وتم مراجعتها من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن هذه الحملة تنفذها الوزارة للعام الرابع على التوالي، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي مضاعفات لحالات سواء في هذه الحملة أو خلال الحملات السابقة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن كل دواء له تحذيرات علمية يتم نشرها في النشرات الطبية الخاصة به، مشددة على أن هذا لا يمنع من أخذ التطعيم، قائلة لأولياء "طعموا أولادكم حفاظا على صحتهم".

ونشر مركز المعلومات الدوائية المصري بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، عددًا من الإرشادات الهامة لأولياء الأمور، جاء بها أن المستحضر المستخدم في الحملة يحتوي على مادة Mebendazole وهي مادة قوية جدًا وفعالة كطارد للديدان ولكن يجب ناخذ في الاعتبار، ألا يتعاطى الطفل عقارًا يحتوي على مادة ميترونيدازول لمدة 5 أيام على الأقل بعد تعاطي الجرعة الخاصة بالحملة.

ومن أمثلة المستحضرات التجارية الموجود بها مادة الـ metronidazole والمتداولة بالأسواق ما يلي:

فلاجيل Flagyl- امريزول Amrizole ، فلازول Flazol ، اليزول Elyzol ، روزيكس Rozex ، فلاجيكور Flagicure ، انازول Anazol ، دوموزول Dumozole ، نيدازول Nidazole ، سوبرازول Superazole ، ميتروتيدازول Metronidazole بوميكسازول bumexazole, copagaramonكوباجرامون, دومازول dumazol, entophar انتوفار

وأكد مركز المعلومات أن تناول هذا الدواء يعطى عن طريق الفم ويمكن تناوله مع الطعام أو بدونه، قد يمضغ أو يبتلع بالكامل أو يسحق ويمزج مع الطعام.

كما نصح المركز بإخبار الطبيب والصيدلي حول جميع الأدوية الخاصة بالطفل سواء كانت (وصفة طبية ، المنتجات الطبيعية، والفيتامينات) والمشاكل الصحية قبل أخذ الجرعة.

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