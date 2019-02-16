بالصور.. وزير الرياضة يلعب "بولينج" خلال زيارته لبورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، مقرات إقامة الفرق والحكام واللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط لناشئي كرة اليد، التي تنطلق يوم الاثنين المقبل في بورسعيد.
وفاجئ الوزير الحضور، خلال تفقده صالة البولينج بقرية النورس السياحية، وأمسك بإحدى الكرات وبدأ في اللعب، ما دفع دكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب للعب مع الوزير.
الجدير بالذكر أن بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة في الفترة من 17 إلي 24 فبراير بمشاركة 12 دولة
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