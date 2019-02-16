مقتل عشرات الحوثيين في مواجهات مع قبائل حجور غربي اليمن

قُتل أكثر من 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قبائل حجور وغارات للتحالف العربي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن قبائل حجور في مديرية كشر خاضت معارك
أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصرًا حوثيًا.
وأضافت المصادر، أن قبائل حجور في منطقة أفلح الشام تمكنت من تدمير
يذكر أن مليشيا الحوثي كثفت قصفها المدفعي على قبائل حجور، خلال اليومين الماضيين، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع القبائل ومحاصرتهم، ما تسبب في حدوث أزمة إنسانية خانقة.
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